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Nike ACG GOAT Pack-Weste (5 l) - Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Recyclingmaterialien

Nike ACG GOAT

Pack-Weste (5 l)

134,99 €
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Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Die Nike ACG Pack Weste wurde für weniger Auf- und Abbewegungen entwickelt, damit du deine Sachen beim Laufen sicher verstauen kannst. Durchdacht platzierte Taschen helfen bei der gleichmäßigen Gewichtsverteilung, während die Fersenschlaufen dir einen schnellen und einfachen Zugriff ermöglichen, wenn du ihn brauchst. Hydrationskompatibel für zwei 500-ml-Flaschen vorne und eine 2-Liter-Blase hinten.


  • Gezeigte Farbe: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Style: IQ7354-039

Nike ACG GOAT

134,99 €

Die Nike ACG Pack Weste wurde für weniger Auf- und Abbewegungen entwickelt, damit du deine Sachen beim Laufen sicher verstauen kannst. Durchdacht platzierte Taschen helfen bei der gleichmäßigen Gewichtsverteilung, während die Fersenschlaufen dir einen schnellen und einfachen Zugriff ermöglichen, wenn du ihn brauchst. Hydrationskompatibel für zwei 500-ml-Flaschen vorne und eine 2-Liter-Blase hinten.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Der verstellbare Cinch-Verschluss vorne ermöglicht eine verstellbare Passform.
  • Gewebte Schlaufen und abnehmbare Kordelzüge auf der Rückseite eignen sich zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstung und können zusammen mit den meisten Aufbewahrungssystemen verwendet werden.

Produktinformationen

  • 82 % Polyester/12 % Elastan/6 % Nylon
  • Mit Pfeife und Schlüsselanhänger
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Style: IQ7354-039

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Parfait

    AlexiisG431696458

    Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG

Nike ACG GOAT Pack-Weste (5 l)

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