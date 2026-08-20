Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
Pack-Jacke
Rucksack, Jacke, beides oder keines von beidem – dieses vielseitige Kleidungsstück setzt neue Maßstäbe in Sachen Anpassungsfähigkeit. Dieses Modell wurde für die sonnenverwöhnte Landschaft der Dolomiten entwickelt. Daher der UV-Schutz und die schweißableitende Technologie, die für hohen Tragekomfort sorgen. Wenn du die Jacke gerade nicht brauchst, lässt sie sich ganz bequem in der eingebauten Tasche verstauen.
- Gezeigte Farbe: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
- Style: IF1268-020
ACG Five Towers
Ein Rucksack, der erst zur Jacke und dann zur Rucksackjacke wird. Verstanden? Super.
Rucksack, Jacke, beides oder keines von beidem – dieses vielseitige Kleidungsstück setzt neue Maßstäbe in Sachen Anpassungsfähigkeit. Dieses Modell wurde für die sonnenverwöhnte Landschaft der Dolomiten entwickelt. Daher der UV-Schutz und die schweißableitende Technologie, die für hohen Tragekomfort sorgen. Wenn du die Jacke gerade nicht brauchst, lässt sie sich ganz bequem in der eingebauten Tasche verstauen.
Produktinformationen
- Reflektierende Designdetails
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Rucksack: Rücken/Einsatzfutter: 93 % Nylon / 7 % Elastan. Einsätze vorne/Seiteneinsätze/Taschenbeutel vorne (Handflächen zugewandte Seite)/Einsatzfutter an den Seiten: 100 % Nylon. Mesh: 100 % Polyester
- Jacke: 93 % Nylon / 7 % Elastan.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
- Style: IF1268-020
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
- Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.
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