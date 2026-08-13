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ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren) - Summit White

Recyclingmaterialien

ACG

Dri-FIT T-Shirt für Herren

54,99 €
Summit White
Dark Smoke Grey
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Mit diesem T-Shirt bist du Teil des All Conditions Racing Department. Es ist strapazierfähig und schweißableitend und für den Einsatz im Freien gemacht. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und drapiertes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Summit White
  • Style: IR6987-100

ACG

54,99 €

Mit diesem T-Shirt bist du Teil des All Conditions Racing Department. Es ist strapazierfähig und schweißableitend und für den Einsatz im Freien gemacht. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und drapiertes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Summit White
  • Style: IR6987-100

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

3 Sterne

  • NOT white

    Antdillon

    The white isn’t white. Looks like it’s been put in with your dark wash by accident. If you want to look like you’re walking around in a scruffy discoloured tee then this is for you.

  • Magnifique

    xavier180027773

    Top magnifique Très confortable Tissu épais d une très belle qualité Je recommande

ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren)

ACG

54,99 €

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