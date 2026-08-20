Nike ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren)

Bild 1 von 6
Nike ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
49,99 €
Dieses strapazierfähige und schweißableitende T-Shirt ist für den Einsatz im Freien gemacht. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und drapiertes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IH1316-010
Nike ACG
49,99 €
Dieses strapazierfähige und schweißableitende T-Shirt ist für den Einsatz im Freien gemacht. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und drapiertes Tragegefühl.
Produktinformationen
- 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IH1316-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Keine Bewertungen
Nike ACG
49,99 €