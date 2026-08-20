Nike ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren)

Nike ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für ganztägigen Tragekomfort. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und strapazierfähiges Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Summit White
- Style: IR6985-121
Nike ACG
Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für ganztägigen Tragekomfort. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und strapazierfähiges Tragegefühl.
Produktinformationen
- 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Summit White
- Style: IR6985-121
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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