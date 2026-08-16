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Nike ACG Dri-FIT Kurzarm-Oberteil (Damen) - Mink Brown/Summit White

Nike ACG

Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen

34,99 €
Mink Brown/Summit White
Schwarz/Summit White
Summit White/Schwarz
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Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für ganztägigen Tragekomfort. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und strapazierfähiges Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Mink Brown/Summit White
  • Style: II7283-214

Nike ACG

34,99 €

Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für ganztägigen Tragekomfort. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und strapazierfähiges Tragegefühl.

Produktinformationen

  • 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
  • Aufgesticktes ACG-Logo
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Mink Brown/Summit White
  • Style: II7283-214

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Love the quality of Nike

    samanthap280650319

    Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.

Nike ACG Dri-FIT Kurzarm-Oberteil (Damen)

Nike ACG

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