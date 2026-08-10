ACG Dolomiti Hose (Damen)

Poor quality
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Popper on the back pocket broke before even wearing the trousers outside, I highly doubt these trousers can manage any substantial hiking trips or general wear and tear.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.
Um diese Hose auf Herz und Nieren zu testen, haben wir sie in den Dolomiten im Nordosten Italiens getragen. Dort unternahmen wir Wanderungen durch die Berge und erkundeten Höhlen. Unser Urteil? Durch die wasserabweisende und UV-beständige Technologie ist diese Hose ideal für Bergwanderungen. Die weite Passform mit elastischen Kordelzügen am Saum ermöglichte die erforderliche Anpassbarkeit für ein angenehmes Tragegefühl.
ACG Dolomiti
Um diese Hose auf Herz und Nieren zu testen, haben wir sie in den Dolomiten im Nordosten Italiens getragen. Dort unternahmen wir Wanderungen durch die Berge und erkundeten Höhlen. Unser Urteil? Durch die wasserabweisende und UV-beständige Technologie ist diese Hose ideal für Bergwanderungen. Die weite Passform mit elastischen Kordelzügen am Saum ermöglichte die erforderliche Anpassbarkeit für ein angenehmes Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3.4 Sterne
Poor quality
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Popper on the back pocket broke before even wearing the trousers outside, I highly doubt these trousers can manage any substantial hiking trips or general wear and tear.
Good Hiking Pant
nordiqueen
[This review was collected as part of a promotion.] Excellent fit. Love the baggy pockets and the way it cinches around the ankles. Purchased for hiking, lightweight and breathable material.
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Stains from mud after first use
CharlotteG45741406
Love the fit and style. Worn once for a slightly muddy hike and are now stained even after washing! - not impressed at all.
ACG Dolomiti