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ACG Dolomiti Hose (Damen) - Sea Glass/Black Spruce/Schwarz/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG Dolomiti

Hose (Damen)

99,99 €
Sea Glass/Black Spruce/Schwarz/Summit White
Cream II/Light Orewood Brown/Summit White
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Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.

Um diese Hose auf Herz und Nieren zu testen, haben wir sie in den Dolomiten im Nordosten Italiens getragen. Dort unternahmen wir Wanderungen durch die Berge und erkundeten Höhlen. Unser Urteil? Durch die wasserabweisende und UV-beständige Technologie ist diese Hose ideal für Bergwanderungen. Die weite Passform mit elastischen Kordelzügen am Saum ermöglichte die erforderliche Anpassbarkeit für ein angenehmes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Sea Glass/Black Spruce/Schwarz/Summit White
  • Style: IF0141-020

ACG Dolomiti

99,99 €

Um diese Hose auf Herz und Nieren zu testen, haben wir sie in den Dolomiten im Nordosten Italiens getragen. Dort unternahmen wir Wanderungen durch die Berge und erkundeten Höhlen. Unser Urteil? Durch die wasserabweisende und UV-beständige Technologie ist diese Hose ideal für Bergwanderungen. Die weite Passform mit elastischen Kordelzügen am Saum ermöglichte die erforderliche Anpassbarkeit für ein angenehmes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • 100 % Nylon
  • Weite Passform
  • Aufgestickte Nike ACG- und Nike Swoosh-Logos
  • Gewebter Dolomiti-Patch innen
  • Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Sea Glass/Black Spruce/Schwarz/Summit White
  • Style: IF0141-020

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
    • 7/8-Länge: reicht bis zum Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
    • Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.

Bewertungen (5)

3.4 Sterne

  • Poor quality

    P21f36f7fdb294a409f6d7a138c04a5bb

    Popper on the back pocket broke before even wearing the trousers outside, I highly doubt these trousers can manage any substantial hiking trips or general wear and tear.

  • Good Hiking Pant

    nordiqueen

    [This review was collected as part of a promotion.] Excellent fit. Love the baggy pockets and the way it cinches around the ankles. Purchased for hiking, lightweight and breathable material.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • Stains from mud after first use

    CharlotteG45741406

    Love the fit and style. Worn once for a slightly muddy hike and are now stained even after washing! - not impressed at all.

ACG Dolomiti Hose (Damen)

ACG Dolomiti

99,99 €

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