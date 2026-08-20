ACG Daypack (ältere Kinder, 18 l)

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Daypack (ältere Kinder, 18 l)
Egal, ob du die Natur erkundest oder in die Schule gehst – dieser Rucksack ist jeder Herausforderung gewachsen. Er besteht aus strapazierfähigem Material mit wasserfester Beschichtung. Das geräumige Hauptfach verfügt innen über ein gepolstertes Laptopfach. In den Flaschentaschen kannst du deine Getränke praktisch verstauen, und die Reißverschlusstasche auf der Vorderseite eignet sich zur sicheren Aufbewahrung kleinerer Gegenstände, auf die du schnell und einfach zugreifen möchtest.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IZ8090-010
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Egal, ob du die Natur erkundest oder in die Schule gehst – dieser Rucksack ist jeder Herausforderung gewachsen. Er besteht aus strapazierfähigem Material mit wasserfester Beschichtung. Das geräumige Hauptfach verfügt innen über ein gepolstertes Laptopfach. In den Flaschentaschen kannst du deine Getränke praktisch verstauen, und die Reißverschlusstasche auf der Vorderseite eignet sich zur sicheren Aufbewahrung kleinerer Gegenstände, auf die du schnell und einfach zugreifen möchtest.
Produktinformationen
- Ca. 43 x 28 x 15 cm (H x L x T). Riemenlänge: ca. 89 cm (längste Länge), 44,5 cm (kürzeste Länge)
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IZ8090-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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