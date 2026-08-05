ACG DAYMAX Crossbody-Tasche (3 l)

Fire!
OmarA990654971
This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 65 % aus recycelten Polyesterfasern
In der Nike ACG "DAYMAX" Crossbody-Tasche hast du deine Essentials stets griffbereit. Die Tasche für die Abenteurer:innen von heute verfügt über ein sicheres Hauptfach mit mehreren Außentaschen, in denen du kleinere Gegenstände unterbringen kannst.
ACG DAYMAX
In der Nike ACG "DAYMAX" Crossbody-Tasche hast du deine Essentials stets griffbereit. Die Tasche für die Abenteurer:innen von heute verfügt über ein sicheres Hauptfach mit mehreren Außentaschen, in denen du kleinere Gegenstände unterbringen kannst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.3 Sterne
Fire!
OmarA990654971
This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.
Sacoche super pratique.
Vincent867419007
Je la kiffe trop, cette sacoche. Super pratique et a tout les épreuves. J'adore. 😍
Sully811998911
Franchement très déçus…. Saccoche vraiment petite … l’une des plus petite que je possède , de plus la lanière est très très fine pas d’une grande qualité … pour le prix on trouve largement mieux ! Je m’attendais à une grosse sacoche avec beaucoup de place , j’ai reçu une toute petite saccoche d’une qualité moyenne , on dirai une sacoche qui vien de SHEIN ou TEMU , vraiment très déçu de Nike sur cette article .
ACG DAYMAX