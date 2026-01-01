Recyclingmaterialien
ACG "Chamo Camo"
Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 15 cm, Herren)
Sammle Kilometer in diesen leichten, atmungsaktiven Shorts. Außerdem haben wir Einsätze mit 4-Wege-Stretchmaterial für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit hinzugefügt. Dank der vier Taschen hast du beim Laufen deine Essentials immer griffbereit.
- Gezeigte Farbe: Sequoia/Light Army/Summit White
- Style: IM5134-355
ACG "Chamo Camo"
Sammle Kilometer in diesen leichten, atmungsaktiven Shorts. Außerdem haben wir Einsätze mit 4-Wege-Stretchmaterial für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit hinzugefügt. Dank der vier Taschen hast du beim Laufen deine Essentials immer griffbereit.
Trockener Tragekomfort
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst. Einsätze mit Vier-Wege-Stretch sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Aufbewahrung passend für Trailläufe
Diese Shorts haben vier Taschen – zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen – in denen du deine Essentials verstauen kannst.
Produktinformationen
- Body: 100 % Polyester. Einsatz: 80 % Polyester/20 % Elastan Futter: 92 % Polyester / 8 % Elastan
- Elastischer Saum am Innenslip
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- ACG- und Nike Swoosh-Logos mit reflektierenden Designelementen
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Sequoia/Light Army/Summit White
- Style: IM5134-355
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu ACG "Chamo Camo" .
ACG "Chamo Camo"