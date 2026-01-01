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ACG "Chamo Camo" Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 15 cm, Herren) - Sequoia/Light Army/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG "Chamo Camo"

Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 15 cm, Herren)

69,99 €
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Sammle Kilometer in diesen leichten, atmungsaktiven Shorts. Außerdem haben wir Einsätze mit 4-Wege-Stretchmaterial für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit hinzugefügt. Dank der vier Taschen hast du beim Laufen deine Essentials immer griffbereit.


  • Gezeigte Farbe: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Style: IM5134-355

ACG "Chamo Camo"

69,99 €

Sammle Kilometer in diesen leichten, atmungsaktiven Shorts. Außerdem haben wir Einsätze mit 4-Wege-Stretchmaterial für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit hinzugefügt. Dank der vier Taschen hast du beim Laufen deine Essentials immer griffbereit.

Trockener Tragekomfort

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst. Einsätze mit Vier-Wege-Stretch sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Aufbewahrung passend für Trailläufe

Diese Shorts haben vier Taschen – zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen – in denen du deine Essentials verstauen kannst.

Produktinformationen

  • Body: 100 % Polyester. Einsatz: 80 % Polyester/20 % Elastan Futter: 92 % Polyester / 8 % Elastan
  • Elastischer Saum am Innenslip
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • ACG- und Nike Swoosh-Logos mit reflektierenden Designelementen
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Style: IM5134-355

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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