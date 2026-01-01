ACG "Chamo Camo" Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)

ACG "Chamo Camo"

74,99 €

Gerüchten zufolge brauchst du Taschen für deine Trailläufe – reichen vielleicht acht? Diese Taschen unterscheiden sich in Größe, Form und Reißverschlussfähigkeit, damit du dich voll und ganz auf das Gelände konzentrieren kannst. Dank des schweißableitenden Materials hast du auch bei langen Läufen ein trockenes Tragegefühl.

Fühl dich wohl

Das elastische Material mit Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet. So bleibst du angenehm trocken. Der leistungsstarke Gummizug am hinteren Bund ist weich und verringert die Reibung.

Bleib vorbereitet

Fünf Mesh-Taschen am Bund bieten Stauraum für Trail-Essentials wie Energie-Gels und Lippenbalsam. Die Reißverschlusstasche hinten bietet Platz für die meisten Smartphones und in den zwei kleinen Eingrifftaschen innen kannst du kleine Kopfhörer oder Energieriegel verstauen. Bonus: Zwei elastische Schlaufen hinten am Bund eignen sich zur Befestigung von Trekkingstöcken oder einem Oberteil.