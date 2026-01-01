Recyclingmaterialien
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Gerüchten zufolge brauchst du Taschen für deine Trailläufe – reichen vielleicht acht? Diese Taschen unterscheiden sich in Größe, Form und Reißverschlussfähigkeit, damit du dich voll und ganz auf das Gelände konzentrieren kannst. Dank des schweißableitenden Materials hast du auch bei langen Läufen ein trockenes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Sequoia/Summit White
- Style: IQ9742-355
ACG "Chamo Camo"
Gerüchten zufolge brauchst du Taschen für deine Trailläufe – reichen vielleicht acht? Diese Taschen unterscheiden sich in Größe, Form und Reißverschlussfähigkeit, damit du dich voll und ganz auf das Gelände konzentrieren kannst. Dank des schweißableitenden Materials hast du auch bei langen Läufen ein trockenes Tragegefühl.
Fühl dich wohl
Das elastische Material mit Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet. So bleibst du angenehm trocken. Der leistungsstarke Gummizug am hinteren Bund ist weich und verringert die Reibung.
Bleib vorbereitet
Fünf Mesh-Taschen am Bund bieten Stauraum für Trail-Essentials wie Energie-Gels und Lippenbalsam. Die Reißverschlusstasche hinten bietet Platz für die meisten Smartphones und in den zwei kleinen Eingrifftaschen innen kannst du kleine Kopfhörer oder Energieriegel verstauen. Bonus: Zwei elastische Schlaufen hinten am Bund eignen sich zur Befestigung von Trekkingstöcken oder einem Oberteil.
Produktinformationen
- Body: 100 % Polyester. Einsätze: 75 % Polyester/25 % Elastan Tasche vorne/Seitentaschen: 82 % Polyester / 18 % Elastan Slip: 92 % Polyester / 8 % Elastan
- Schlitze am Saum
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Innenslip
- Reflektierendes ACG-Logo
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Sequoia/Summit White
- Style: IQ9742-355
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 178 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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