Nike ACG Apex Bucket Hat

Nike ACG Apex

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Mit einer verstellbaren Abdeckung und einem packbaren Design ist dies kein gewöhnlicher Bucket Hat. Er wurde von unserer Reise in die Dolomiten inspiriert, wo wir die Notwendigkeit für anpassungsfähige Ausrüstung erkannten. An heißen Tagen, wenn du die Brise spüren möchtest, kannst du die Oberseite entfernen, um eine Mesh-Krone freizulegen. Und wenn es aus dem Nichts zu regnen beginnt? Dann schützt dich die wasserabweisende, umlaufende Krempe.

Apex Cap

Der Apex Bucket Hat hat eine mittlere Höhe und bietet umfassenden Schutz.

Verstaubares Design

Wenn du keine zusätzliche Abdeckung benötigst, achte auf die Etiketten "Pack it in" und "Pack it out". Verwende die Druckknöpfe in der Nähe dieser Etiketten, um diese Cap in einen kompakten und leichten Beutel zu packen.

Funktionelle Details

Ein Tribiner verleiht einen klassischen ACG-Touch und ermöglicht es dir, die Cap an der Außenseite deines Rucksacks zu befestigen, um ihn einfach zu transportieren. Mit dem verstellbaren Riemen unter dem Kinn kannst du die Passform einstellen.