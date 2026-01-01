Recyclingmaterialien
Nike ACG Apex
Bucket Hat
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Fasern
Mit einer verstellbaren Abdeckung und einem packbaren Design ist dies kein gewöhnlicher Bucket Hat. Er wurde von unserer Reise in die Dolomiten inspiriert, wo wir die Notwendigkeit für anpassungsfähige Ausrüstung erkannten. An heißen Tagen, wenn du die Brise spüren möchtest, kannst du die Oberseite entfernen, um eine Mesh-Krone freizulegen. Und wenn es aus dem Nichts zu regnen beginnt? Dann schützt dich die wasserabweisende, umlaufende Krempe.
- Gezeigte Farbe: Olive Flak/Schwarz
- Style: IM6152-368
Nike ACG Apex
Mit einer verstellbaren Abdeckung und einem packbaren Design ist dies kein gewöhnlicher Bucket Hat. Er wurde von unserer Reise in die Dolomiten inspiriert, wo wir die Notwendigkeit für anpassungsfähige Ausrüstung erkannten. An heißen Tagen, wenn du die Brise spüren möchtest, kannst du die Oberseite entfernen, um eine Mesh-Krone freizulegen. Und wenn es aus dem Nichts zu regnen beginnt? Dann schützt dich die wasserabweisende, umlaufende Krempe.
Apex Cap
Der Apex Bucket Hat hat eine mittlere Höhe und bietet umfassenden Schutz.
Verstaubares Design
Wenn du keine zusätzliche Abdeckung benötigst, achte auf die Etiketten "Pack it in" und "Pack it out". Verwende die Druckknöpfe in der Nähe dieser Etiketten, um diese Cap in einen kompakten und leichten Beutel zu packen.
Funktionelle Details
Ein Tribiner verleiht einen klassischen ACG-Touch und ermöglicht es dir, die Cap an der Außenseite deines Rucksacks zu befestigen, um ihn einfach zu transportieren. Mit dem verstellbaren Riemen unter dem Kinn kannst du die Passform einstellen.
Produktinformationen
- Body: 100 % Nylon; Futter: 100 % Polyester;
- Feuchtigkeitsableitendes Schweißband innen
- Reflektierendes Nike ACG-Logo
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Olive Flak/Schwarz
- Style: IM6152-368
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
- Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.
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