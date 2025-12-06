Nike Academy Therma-FIT Fußballhandschuhe (ältere Kinder)

Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Recyclingmaterialien
Lass dich nicht von kaltem Wetter von deinem Training abhalten. Durch die Therma-FIT-Technologie bleiben deine Hände warm und deine Körpertemperatur wird reguliert. Die flexiblen Bündchen bieten einen sicheren Halt und schließen die Wärme ein.
Nike Academy
Lass dich nicht von kaltem Wetter von deinem Training abhalten. Durch die Therma-FIT-Technologie bleiben deine Hände warm und deine Körpertemperatur wird reguliert. Die flexiblen Bündchen bieten einen sicheren Halt und schließen die Wärme ein.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3.6 Sterne
Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Couldn't get hand in glove
Jen1
[This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Sizing is off!!!
Abbeym
Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!
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