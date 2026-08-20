Nike Academy Team
Hardcase Fußball-Sporttasche (Medium, 37 l)
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Die Nike Academy Team Hardcase Sporttasche mit strapazierfähigem Design sorgt für Ordnung. Der verstärkte Boden schützt deine Ausrüstung und auf dem Weg zum Spielfeld kannst du zwischen verschiedenen Trageoptionen wählen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: CU8096-010
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ROBUSTE AUFBEWAHRUNG FÜR UNTERWEGS.
Die Nike Academy Team Hardcase Sporttasche mit strapazierfähigem Design sorgt für Ordnung. Der verstärkte Boden schützt deine Ausrüstung und auf dem Weg zum Spielfeld kannst du zwischen verschiedenen Trageoptionen wählen.
Vorteile
- Viel Platz im geräumigen Hauptfach.
- Der verstärkte Boden gewährleistet sicheren Schutz vor Stößen und Kratzern.
- Der untere Bereich ist durch einen Reißverschluss abgetrennt, damit du nasse und trockene Ausrüstung getrennt voneinander aufbewahren kannst und alles sauber und ordentlich bleibt.
- Die Tragegriffe können für eine alternative Trageoption miteinander verbunden werden.
Produktinformationen
- Ca. 53,5 x 30,5 x 28 cm (L x B x H)
- 37 l
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: CU8096-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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