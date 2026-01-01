Recyclingmaterialien
Nike Academy+
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Mit diesem schweißableitenden Fußballoberteil bist du auf jedem Platz der Sieger. Es ist glatt, leicht und atmungsaktiv und verfügt über einen Mesh-Einsatz auf der Rückseite für zusätzliche Luftzirkulation.
- Gezeigte Farbe: Hot Lava/Schwarz/Schwarz
- Style: IF2549-804
Nike Academy+
Mit diesem schweißableitenden Fußballoberteil bist du auf jedem Platz der Sieger. Es ist glatt, leicht und atmungsaktiv und verfügt über einen Mesh-Einsatz auf der Rückseite für zusätzliche Luftzirkulation.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Hot Lava/Schwarz/Schwarz
- Style: IF2549-804
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 187 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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