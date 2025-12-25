Nike Academy Dri-FIT Fußballtrainings-Longsleeve mit 1/4-Reißverschluss (ältere Kinder)

Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Mit diesem Longsleeve bringst du deine Fähigkeiten auf das nächste Level. Das weiche Strickmaterial ist mit unserer schweißableitenden Technologie versehen, damit du trocken bleibst und dich wohlfühlst, während du an deinen Fußball-Skills feilst.
Nike Academy
Mit diesem Longsleeve bringst du deine Fähigkeiten auf das nächste Level. Das weiche Strickmaterial ist mit unserer schweißableitenden Technologie versehen, damit du trocken bleibst und dich wohlfühlst, während du an deinen Fußball-Skills feilst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.8 Sterne
Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Value money!
SarahC255145344
Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well
Perfektes Matieral
Stefa857209476
Top Material und passt ausgezeichnet
Nike Academy