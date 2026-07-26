Nike Academy+ Dri-FIT Fußballshorts (Herren)

Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Mit diesen schweißableitenden Fußballshorts holst du dir auf jedem Platz den Sieg. Sie sind glatt, leicht und atmungsaktiv und verfügen über Mesh-Einsätze an den Seiten für zusätzliche Luftzirkulation.
Nike Academy+
Mit diesen schweißableitenden Fußballshorts holst du dir auf jedem Platz den Sieg. Sie sind glatt, leicht und atmungsaktiv und verfügen über Mesh-Einsätze an den Seiten für zusätzliche Luftzirkulation.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4 Sterne
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I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Nike Academy+