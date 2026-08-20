Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
In diesen atmungsaktiven Academy-Shorts steht hartem Training nichts im Weg. Das schweißableitende Material mit Mesh-Einsätzen hält dich mit einer kürzeren Innennaht kühl und trocken. Der weite Schnitt an der Hüfte sorgt für Tragekomfort, sei es auf dem Spielfeld oder in deiner Freizeit.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Schwarz/Schwarz
- Style: II7582-100
Nike Academy
In diesen atmungsaktiven Academy-Shorts steht hartem Training nichts im Weg. Das schweißableitende Material mit Mesh-Einsätzen hält dich mit einer kürzeren Innennaht kühl und trocken. Der weite Schnitt an der Hüfte sorgt für Tragekomfort, sei es auf dem Spielfeld oder in deiner Freizeit.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Ein elastischer Bund mit Kordelzug auf der Innenseite sorgt für eine sichere Passform.
Produktinformationen
- Aufgesticktes Swoosh-Logo
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Schwarz/Schwarz
- Style: II7582-100
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 170 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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