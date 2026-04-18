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Hoch bewertet
Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose (Herren) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike Academy

Dri-FIT-Fußballhose (Herren)

44,99 €
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Diese leichte Webhose wurde für das Fußballtraining entwickelt und leitet Schweiß ab, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Die Standardpassform, luftige Mesh-Einsätze und Reißverschlusstaschen sorgen für ein ablenkungsfreies Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: HJ3780-010

Nike Academy

44,99 €

Diese leichte Webhose wurde für das Fußballtraining entwickelt und leitet Schweiß ab, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Die Standardpassform, luftige Mesh-Einsätze und Reißverschlusstaschen sorgen für ein ablenkungsfreies Tragegefühl.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Gewebtes Material sorgt für ein geschmeidiges, leichtes Tragegefühl.
  • Der elastische Bund mit Kordelzug sorgt für einen sicheren Halt.

Produktinformationen

  • Elastische Bündchen
  • Aufgesticktes Swoosh-Logo
  • Body/Mesh: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: HJ3780-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (10)

4.1 Sterne

  • Défaut de fabrication

    ShinnD780857680

    Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas

  • Très bien

    Hélder355404065

    Très bien en plus c’est trop stylé !

  • Φθηνη και κακη ποιότητα

    anthir729149189

    Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.

Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose (Herren)

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