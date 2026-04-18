Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose (Herren)

Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Diese leichte Webhose wurde für das Fußballtraining entwickelt und leitet Schweiß ab, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Die Standardpassform, luftige Mesh-Einsätze und Reißverschlusstaschen sorgen für ein ablenkungsfreies Tragegefühl.
Nike Academy
Diese leichte Webhose wurde für das Fußballtraining entwickelt und leitet Schweiß ab, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Die Standardpassform, luftige Mesh-Einsätze und Reißverschlusstaschen sorgen für ein ablenkungsfreies Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.1 Sterne
Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Très bien
Hélder355404065
Très bien en plus c’est trop stylé !
Φθηνη και κακη ποιότητα
anthir729149189
Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.
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