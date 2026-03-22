Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-Hose (Herren)

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Unser PerfectStretch-Material wurde für ganztägigen Tragekomfort entwickelt und verfügt über 4-Wege-Stretch für einen eleganten Look. Diese Hose mit klassischer Passform überzeugt: Zwei durchgehende Falten sorgen für viel Bewegungsfreiheit und eine Aufhängeschlaufe erleichtert das Aufhängen.

Schweißableitende Technologie

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Sichere Aufbewahrung

Die verdeckte Reißverschlusstasche in der rechten Tasche eignet sich zur Aufbewahrung der meisten Smartphones. In der Mesh-Einstecktasche auf der linken Seite können kleine Essentials verstaut werden. Alle Taschen sind innen vernäht, damit sie im Laufe des Tages nicht verrutschen.