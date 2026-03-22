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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-Hose (Herren) - Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey

Recyclingmaterialien

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT UV-Hose (Herren)

139,99 €
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Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.

Unser PerfectStretch-Material wurde für ganztägigen Tragekomfort entwickelt und verfügt über 4-Wege-Stretch für einen eleganten Look. Diese Hose mit klassischer Passform überzeugt: Zwei durchgehende Falten sorgen für viel Bewegungsfreiheit und eine Aufhängeschlaufe erleichtert das Aufhängen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
  • Style: IF2123-010

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Unser PerfectStretch-Material wurde für ganztägigen Tragekomfort entwickelt und verfügt über 4-Wege-Stretch für einen eleganten Look. Diese Hose mit klassischer Passform überzeugt: Zwei durchgehende Falten sorgen für viel Bewegungsfreiheit und eine Aufhängeschlaufe erleichtert das Aufhängen.

Schweißableitende Technologie

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Sichere Aufbewahrung

Die verdeckte Reißverschlusstasche in der rechten Tasche eignet sich zur Aufbewahrung der meisten Smartphones. In der Mesh-Einstecktasche auf der linken Seite können kleine Essentials verstaut werden. Alle Taschen sind innen vernäht, damit sie im Laufe des Tages nicht verrutschen.

Weitere Vorteile

  • Ein elastischer Bund und Gürtelschlaufen sorgen für eine sichere Passform.
  • Die rechte Gesäßtasche verfügt über einen Reißverschluss.
  • Dieses Kleidungsstück schützt in den bedeckten Bereichen vor den UVA- und UVB-Strahlen der Sonne. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.

Produktinformationen

  • Signature-Aufhängeschlaufe hinten links am Bund
  • Reißverschluss vorne mit Klettverschluss
  • Body: 100 % Polyester Taschenbeutel: 86 % Polyester / 14 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
  • Style: IF2123-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Great look and fit!

    BrianB636343972

    My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-Hose (Herren)

Nike 24.7 PerfectStretch

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