Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-Faltenrock mit hohem Bund und UV-Schutz (Damen)
Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Dieser schweißableitende Rock wurde für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und bietet dir viel Bewegungsfreiheit. Er besteht aus unserem leichten maßgeschneiderten PerfectStretch-Material und sorgt so für einen eleganten Look, der perfekt für ein Leben in Bewegung ist.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey
- Style: IR8705-010
Nike 24.7 PerfectStretch
Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Dieser schweißableitende Rock wurde für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und bietet dir viel Bewegungsfreiheit. Er besteht aus unserem leichten maßgeschneiderten PerfectStretch-Material und sorgt so für einen eleganten Look, der perfekt für ein Leben in Bewegung ist.
Optimiere deine Erholungsphase
Beim Nike 24.7 steht Tragekomfort im Mittelpunkt. Diese Essentials wurden für Performance entwickelt und unterstützen dich in jedem Moment – sowohl vor als auch nach dem Training.
Trockenes Tragegefühl
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Weitere Vorteile
- Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
- Unser leichtes PerfectStretch-Material mit Vier-Wege-Stretch hält den ganzen Tag lang mit dir Schritt.
- Der elastische Bund ist hinten gerafft und bietet so dynamischen Stretch.
Produktinformationen
- Seitentaschen
- Signature-Aufhängeschlaufe
- 83 % Polyester/17 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey
- Style: IR8705-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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