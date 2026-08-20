Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Cropped-Jacke mit weiter Passform und Dri-FIT-Technologie (Damen)
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Passgenau und bereit für Bewegung. Unsere PerfectStretch Jacke hält mit ihrem leichten Vier-Wege-Stretch-Material und der schweißableitenden Technologie den ganzen Tag mit dir Schritt. Die großzügige Passform und der luftige, plissierte Rücken sorgen für optimalen Tragekomfort bei jeder Aktivität.
- Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Schwarz/Dark Obsidian
- Style: IB8986-410
Nike 24.7 PerfectStretch
Passgenau und bereit für Bewegung. Unsere PerfectStretch Jacke hält mit ihrem leichten Vier-Wege-Stretch-Material und der schweißableitenden Technologie den ganzen Tag mit dir Schritt. Die großzügige Passform und der luftige, plissierte Rücken sorgen für optimalen Tragekomfort bei jeder Aktivität.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Dank der Druckknöpfe kannst du die Bündchen auch unterwegs anpassen.
Produktinformationen
- Verdeckter Druckknopfverschluss an der Vorderseite
- Saumtaschen
- Signature-Aufhängeschlaufe hinten am Kragen
- Body: 83–88 % Polyester / 12–17 % Elastan; Einsätze/Taschenbeutel auf der Knöchelseite: 83 % Polyester / 17 % Elastan; Mesh: 91 % Polyester / 9 % Elastan.
- Material-Prozentangaben können variieren. Genaue Angaben findest du auf dem Label.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Schwarz/Dark Obsidian
- Style: IB8986-410
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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