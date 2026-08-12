Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)

Taglia anarchica
SoniaS959633848
Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?
Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Mit viel Flexibilität sorgt dieses schweißableitende Shirt für dauerhaften Tragekomfort.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Mit viel Flexibilität sorgt dieses schweißableitende Shirt für dauerhaften Tragekomfort.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.8 Sterne
Taglia anarchica
SoniaS959633848
Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?
Nike Women’s 24.7 Impossibly soft
Fashionista
[This review was collected as part of a promotion.] Extremely comfortable and cute fit! Loose fit and flowy. Able to wear casually or sporty
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
So soft
Ldm2026
[This review was collected as part of a promotion.] Happy with this purchase. Holds up great in the wash.
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 ImpossiblySoft
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