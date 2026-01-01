Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT-Kurzarmshirt (Herren)

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Dri-FIT Kurzarm-T-Shirt für Herren
Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Dieses schweißableitende T-Shirt wurde für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt. Es bietet dir dank unseres ImpossiblySoft Light-Materials ein leichtes Tragegefühl und fällt leicht.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
- Style: IQ8273-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Dieses schweißableitende T-Shirt wurde für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt. Es bietet dir dank unseres ImpossiblySoft Light-Materials ein leichtes Tragegefühl und fällt leicht.
Vorteile
- Das Nike 24.7 wurde für Performance entwickelt und unterstützt dich in jedem Moment – sowohl vor als auch nach dem Training.
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Unser ImpossiblySoft Light-Material aus luftigem Jersey-Strick ist besonders weich und fällt fließend.
Produktinformationen
- Signature-Aufhängeschlaufe
- 79 % Modal/21 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
- Style: IQ8273-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Model trägt Größe 3XL bei einer Körpergröße von 196 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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