Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen)

Super
Małgorzata518330265
Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza
Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Dieser geräumige Hoodie mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie bietet ultimativen Tragekomfort.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Dieser geräumige Hoodie mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie bietet ultimativen Tragekomfort.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Super
Małgorzata518330265
Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza
LOVEEEEEEEE
Sraah
[This review was collected as part of a promotion.] This is so soft and comfortable! It's oversized and can wear with leggings.
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 ImpossiblySoft