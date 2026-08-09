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Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen) - Cream II/Sail/College Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Hoodie (Damen)

89,99 €
Cream II/Sail/College Grey
Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
Cacao Wow/Schwarz/Mosswood Brown
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Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Dieser geräumige Hoodie mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie bietet ultimativen Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Cream II/Sail/College Grey
  • Style: IR1929-236

Nike 24.7 ImpossiblySoft

89,99 €

Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Dieser geräumige Hoodie mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie bietet ultimativen Tragekomfort.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Oversize-Passform für ein lockeres Tragegefühl und einfaches Kombinieren.

Produktinformationen

  • Signature-Aufhängeschlaufe hinten am Kragen
  • Body: 51 % Polyester / 25 % Modal / 15 % Baumwolle / 9 % Elastan; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Cream II/Sail/College Grey
  • Style: IR1929-236

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
    • Extragroße Passform: extragroß und weit
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Super

    Małgorzata518330265

    Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza

  • LOVEEEEEEEE

    Sraah

    [This review was collected as part of a promotion.] This is so soft and comfortable! It's oversized and can wear with leggings.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen)

Nike 24.7 ImpossiblySoft

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