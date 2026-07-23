Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Shorts (Herren)

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Diese schweißableitenden Shorts wurden für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und bieten dir ein Höchstmaß an Tragekomfort. Unser ImpossiblySoft-Material verleiht ihr einen edlen, eleganten Look und ein unglaublich weiches und geschmeidiges Tragegefühl – perfekt für den Cool-down und das Comeback.

Optimiere deine Erholungsphase

Beim Nike 24.7 steht Tragekomfort im Mittelpunkt. Diese Essentials wurden für Performance entwickelt und unterstützen dich in jedem Moment – sowohl vor als auch nach dem Training.

Trockenes Tragegefühl

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.