Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Shorts (Herren)

Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Diese schweißableitenden Shorts wurden für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und bieten dir ein Höchstmaß an Tragekomfort. Unser ImpossiblySoft-Material verleiht ihr einen edlen, eleganten Look und ein unglaublich weiches und geschmeidiges Tragegefühl – perfekt für den Cool-down und das Comeback.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Diese schweißableitenden Shorts wurden für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und bieten dir ein Höchstmaß an Tragekomfort. Unser ImpossiblySoft-Material verleiht ihr einen edlen, eleganten Look und ein unglaublich weiches und geschmeidiges Tragegefühl – perfekt für den Cool-down und das Comeback.
Beim Nike 24.7 steht Tragekomfort im Mittelpunkt. Diese Essentials wurden für Performance entwickelt und unterstützen dich in jedem Moment – sowohl vor als auch nach dem Training.
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Nike 24.7 ImpossiblySoft