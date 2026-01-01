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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Rollkragenoberteil (Herren) - Pink Smoke/Light Boulder

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT-Rollkragenoberteil (Herren)

99,99 €
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Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Dieses Doppelstrick-Rollkragenoberteil verbindet einen weiten, raffinierten Look mit schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet so ultimativen Tragekomfort unterwegs.


  • Gezeigte Farbe: Pink Smoke/Light Boulder
  • Style: IF2119-658

Nike 24.7 ImpossiblySoft

99,99 €

Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Dieses Doppelstrick-Rollkragenoberteil verbindet einen weiten, raffinierten Look mit schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet so ultimativen Tragekomfort unterwegs.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Die schräg zulaufenden Schulternähte und die tief angesetzten Armöffnungen ermöglichen eine natürliche Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Signature-Aufhängeschlaufe hinten am Kragen
  • 51 % Polyester / 25 % Modal / 15 % Baumwolle / 9 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pink Smoke/Light Boulder
  • Style: IF2119-658

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 191 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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