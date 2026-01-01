Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT-Rollkragenoberteil (Herren)
Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Dieses Doppelstrick-Rollkragenoberteil verbindet einen weiten, raffinierten Look mit schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet so ultimativen Tragekomfort unterwegs.
- Gezeigte Farbe: Pink Smoke/Light Boulder
- Style: IF2119-658
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Dieses Doppelstrick-Rollkragenoberteil verbindet einen weiten, raffinierten Look mit schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet so ultimativen Tragekomfort unterwegs.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Die schräg zulaufenden Schulternähte und die tief angesetzten Armöffnungen ermöglichen eine natürliche Bewegungsfreiheit.
Produktinformationen
- Signature-Aufhängeschlaufe hinten am Kragen
- 51 % Polyester / 25 % Modal / 15 % Baumwolle / 9 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pink Smoke/Light Boulder
- Style: IF2119-658
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 191 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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