Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Hose mit geradem Bein (Herren)
Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Diese schweißableitende Hose wurde für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und bietet dir ein Höchstmaß an Tragekomfort. Unser ImpossiblySoft-Material verleiht ihr einen edlen, eleganten Look und ein unglaublich weiches und geschmeidiges Tragegefühl – perfekt für den Cool-down und das Comeback.
- Gezeigte Farbe: Dark Hazel/Schwarz/Velvet Brown
- Style: IM3639-212
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Diese schweißableitende Hose wurde für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und bietet dir ein Höchstmaß an Tragekomfort. Unser ImpossiblySoft-Material verleiht ihr einen edlen, eleganten Look und ein unglaublich weiches und geschmeidiges Tragegefühl – perfekt für den Cool-down und das Comeback.
Optimiere deine Erholungsphase
Beim Nike 24.7 steht Tragekomfort im Mittelpunkt. Diese Essentials wurden für Performance entwickelt und unterstützen dich in jedem Moment – sowohl vor als auch nach dem Training.
Trockenes Tragegefühl
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Weitere Vorteile
- Unser ImpossiblySoft-Material ist ein geschmeidiger Doppelstrick, der den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit sorgt.
- Der elastische Bund ist hinten gerafft und bietet so dynamischen Stretch.
- Die Reißverschlusstasche hinten bietet dir sicheren Stauraum, während die verdeckte Reißverschlusstasche in der rechten Tasche zur Aufbewahrung kleiner Essentials dient.
Produktinformationen
- Signature-Aufhängeschlaufe
- Body: 51 % Polyester / 25 % Modal / 15 % Baumwolle / 9 % Elastan; Taschenbeutel: 100 % Baumwolle.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Dark Hazel/Schwarz/Velvet Brown
- Style: IM3639-212
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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