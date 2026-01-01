Nike 2-teiliges Essential Fleece-Rundhalsshirt-Set für Babys (12–24 Monate)

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2-teiliges Essential Fleece-Rundhalsshirt-Set für Babys (12–24 Monate)
Dieses Set mit Essentials für jeden Tag besteht aus einer Baumwoll-Fleece-Mischung, die sich auf der Haut deines Babys glatt und weich anfühlt. Das kuschelige Rundhalsshirt hat niedrig angesetzte Schultern für eine entspannte Passform. Dank des großzügigen Schnitts kann es ganz einfach über einem T-Shirt oder Tanktop getragen werden. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund für einen bequemen Fit. Die Beine laufen nach unten hin schmaler zu und haben gerippte Bündchen für ein sicheres Tragegefühl, damit Kinder bequem spielen oder sich ausruhen können.
- Gezeigte Farbe: Pink Foam
- Style: HQ8539-645
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Dieses Set mit Essentials für jeden Tag besteht aus einer Baumwoll-Fleece-Mischung, die sich auf der Haut deines Babys glatt und weich anfühlt. Das kuschelige Rundhalsshirt hat niedrig angesetzte Schultern für eine entspannte Passform. Dank des großzügigen Schnitts kann es ganz einfach über einem T-Shirt oder Tanktop getragen werden. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund für einen bequemen Fit. Die Beine laufen nach unten hin schmaler zu und haben gerippte Bündchen für ein sicheres Tragegefühl, damit Kinder bequem spielen oder sich ausruhen können.
Produktinformationen
- 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pink Foam
- Style: HQ8539-645
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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