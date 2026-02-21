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Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set für Babys (12–24 Monate) - Dark Grey Heather

Nike

2-teiliges Club-Fleece-Set (Babys, 12–24 Monate)

42,99 €
Dark Grey Heather
Schwarz
Football Blue
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Bist du auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, um deine Kinder in einem bequemen, lässigen Style auszustatten? Dann ist dieses zweiteilige Set aus weichem, warmem Fleece-Material die richtige Wahl für dich. Der Hoodie ist weit genug, damit du ihn leicht über einem T-Shirt oder Tanktop tragen kannst. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, die beim Spielen den ganzen Tag über bequem bleibt.


  • Gezeigte Farbe: Dark Grey Heather
  • Style: FV3887-063

Nike

42,99 €

Bist du auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, um deine Kinder in einem bequemen, lässigen Style auszustatten? Dann ist dieses zweiteilige Set aus weichem, warmem Fleece-Material die richtige Wahl für dich. Der Hoodie ist weit genug, damit du ihn leicht über einem T-Shirt oder Tanktop tragen kannst. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, die beim Spielen den ganzen Tag über bequem bleibt.

Produktinformationen

  • 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Dark Grey Heather
  • Style: FV3887-063

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

4 Sterne

  • Nike tracksuit

    Carolina160410038

    Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!

  • Linda

    blamcab965345989

    Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂

Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set für Babys (12–24 Monate)

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