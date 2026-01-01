Zurück zur SucheNike Store Girne (Partnered)Geöffnet • Schließt um 19:30Naci Talat Cad.The Venue Plaza No: 4CAşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY+90 392 815 11 33WegbeschreibungÖffnungszeitenMo: 09:30 - 18:00Di - Sa: 09:30 - 19:30So: 11:00 - 18:00ServicesRückgabeinformationenDieser Store akzeptiert keine Rückgaben von Bestellungen über Nike.com oder die Nike App.Stores in der NäheStore-VerzeichnisNike Store Lefkosa (Partnered)27 Yağmur Sok.Gönyeli Çemberi Lefkoşe, Nicosia, 99999, CYGeöffnet • Schließt um 19:30Nike Store Nicosia Mall (Partnered)Nicosia Mall2 Madrid StreetNicosia, Nicosia, 2603, CYGeöffnet • Schließt um 20:00Nike Store Mersin Forum (Partnered)Güvenevler Mahallesi Mersin Forum Avm.No: FF19/20 YenişehirMERSIN, Mersin, 33140, TRGeöffnet • Schließt um 22:00