Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

Geöffnet • Schließt um 19:30

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

Wegbeschreibung

Öffnungszeiten

Mo: 09:30 - 18:00
Di - Sa: 09:30 - 19:30
So: 11:00 - 18:00

Services

  • Rückgabeinformationen

    Rückgabeinformationen

    Dieser Store akzeptiert keine Rückgaben von Bestellungen über Nike.com oder die Nike App.

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