Zurück zur SucheNike Discovery Mall (Partnered)Geöffnet • Schließt um 22:00Discovery MallKuwait City, Capital, 15005, KW+965 2291 3653WegbeschreibungÖffnungszeitenMo - So: 10:00 - 22:00ServicesRückgabeinformationenDieser Store akzeptiert keine Rückgaben von Bestellungen über Nike.com oder die Nike App.Bra Fit by Nike FitEin Sport-BH muss gut sitzen und den nötigen Halt bieten. Finde deinen Sport-BH mit der richtigen Passform für deine Aktivitäten.Stores in der NäheStore-VerzeichnisNike Kuwait Airport (Partnered)Gazali ExpresswayKuwait International AirportKuwait City, Capital, 70052, KWGeöffnet • Schließt um 00:00SSS Al Zahra (Partnered)Al Zahra, Hawalli GovernorateKuwait City, Capital, 47451, KWGeöffnet • Schließt um 20:00NIKE STORE - KUWAIT CITY - 360 MALL360 MALL, 6TH ROAD, GROUND FLOOR, ZAHRA,Kuwait City, Kuwait, 13060, KWGeöffnet • Schließt um 23:00