Zurück zur SucheNike Factory Store LiegeGeschlossen • Öffnet um 09:30Chaussee de Tongres 269LIEGE, Wallonia, 4000, BE+32 04 366 13 28WegbeschreibungÖffnungszeitenMo - Sa: 09:30 - 20:00So: GeschlossenServicesRückgaben bei Nike.com und in der Nike AppDieser Store akzeptiert Rückgaben von Bestellungen über Nike.com und die Nike App.Sale 24/7Spare immer online.Hier kaufenNike GeschenkgutscheineDieser Store akzeptiert Geschenkgutscheine, die auf Nike.com und in Nike Stores in der örtlichen Währung erworben wurden.Stores in der NäheStore-VerzeichnisNike Factory Store MaasmechelenMaasmechelen VillageZetellaan 100/ 26-27-28MAASMECHELEN, Flanders, 3630, BEGeschlossen • Öffnet um 10:00Nike Store Leuven (Partnered)BONDGENOTENLAAN 58LEUVEN, Brussels, 3000, BEGeschlossen • Öffnet um 10:00Nike Factory Store RoermondStadsweide 36Roermond, Limburg, 6041TD, NLGeschlossen • Öffnet um 10:00