AIR MAX 1

WE LOVE NIKE

97,97 €

Mit Hauptsitz in Tokio hat Atmos eine tiefe und natürliche Verbindung zur Sneaker-Community. Atmos sind selbst Sneaker-Sammler und ehren jetzt Sammler weltweit mit der "We Love Nike"-Kollektion. Bei den Air Max-Modellen von Nike weist jeder Schuh eine einzigartige Shoebox-Grafik auf dem Obermaterial auf. Das Design, wie hier auf dem Air Max 1 zu sehen, erinnert in Farbe und Form an eine vergangene Legende unter den Air Max 1, den Air Max 1 SC von 1998 in Leder.