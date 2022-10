AIR MAX 90

WE LOVE NIKE

140,00 €

Mit Hauptsitz in Tokio hat Atmos eine tiefe und natürliche Verbindung zur Sneaker-Community. Atmos sind selbst Sneaker-Sammler und ehren jetzt Sammler weltweit mit der "We Love Nike"-Kollektion. Bei den Air Max-Modellen von Nike weist jeder Schuh eine einzigartige Shoebox-Grafik auf dem Obermaterial auf. Der Air Max 90 ist in einer Farbgebung erhältlich, die an die Farbgebung des Originals erinnert und bei der gleichzeitig Elemente eingesetzt werden, die eine Hommage an vergangene Atmos Collaborations sind.