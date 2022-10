Geballte Kraft trifft auf die Schönheit moderner Handwerkskunst. Geboren in den 1980ern und für heute gemacht präsentiert sich der Air Force 1 High SL als Inbegriff von sportlichem Luxus mit speziell geformter Lunarlon-Dämpfung, hochwertigen Steppnähten, geschmeidigem Vollnarbenleder in Vachetta Tan sowie Beschlägen in Rose Gold.