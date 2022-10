Wie auch beim Vorgängermodell, dem London Dunk, hatte das SB Team die White Dunk-Show und ihre letzte Station in New York vor Augen und wollte einen Schuh für die Eröffnung entwerfen. Dieses Mal konnten sie zur kreativen Unterstützung Jeff Ng gewinnen, Gründer und Eigentümer von Staple Design und Reed Space. So wie die Themse zu London gehört, wird New York in Jeffs Augen am allerbesten durch die Taube verkörpert. Die White Dunk-Show kam letzten Endes doch nicht nach New York, aber als Jeff schließlich im Jahr 2005 seine Schuhe im Reed Space zum Verkauf anbot, kam es unter den Schlange stehenden Kunden zu tumultartigen Szenen. Die Polizei musste kommen, die New York Post berichtete darüber und der SB Dunk hatte endlich den allgemeinen Durchbruch geschafft. Mehr zum nachhaltigen Einfluss des SB Dunk erfährst du auf nike.com/sbdunk.