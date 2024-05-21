Wettkampfgeist fördern
Guide zum Coachen von Mädchen
Expert:innen sagen, dass sich Mädchen auf körperlicher, geistiger, emotionaler und sozialer Ebene besser entwickeln, wenn sie sich sportlich betätigen können. Dennoch hören Mädchen heute doppelt so häufig mit dem Sport auf wie Jungen. Um diesen Trend umzukehren, hat Nike zusammen mit Community-Partnern und Expert:innen einen Guide zum Coachen von Mädchen entwickelt. Dieser soll jungen Athletinnen als stärkende und unterstützende Orientierung dienen.
Auch Mädchen bewegen sich gern und geben dabei alles. Auch wissenschaftlicher Umfragen bestätigen: Drei Viertel der befragten Mädchen gaben an, dass sie im Sport vor allem am Wettkampf Spaß haben. Sie spielen gern in Teams, bei denen sowohl das Gewinnen als auch der Spaß im Vordergrund stehen. Wir wissen, dass Mädchen nicht schwächer sind und sich nicht öfter verletzen als Jungen. Sie wollen vor allem spielen.
Das bedeutet nicht, dass du bei jedem Training ein intensives Übungsspiel veranstalten oder Punkte zählen musst. Es bedeutet aber, dass du ihnen bei freundschaftlichen Wettkämpfen wichtige Fähigkeiten beibringen solltest.
Die besten Spiele sind die, bei denen sich die Kinder möglichst die ganze Zeit über bewegen. Spiele, die Kommunikation, Teamwork, Problemlösung und Bewegungen schulen, sind optimal. Hier findest du eine Liste einfacher Aktivitäten, die Spaß machen, diese Konzepte vermitteln und bei denen sich Mädchen spielerisch bewegen können.
Wir wollen, dass sich Kinder so viel wie möglich bewegen, denn das wollen sie selbst auch. Also solltest du Spiele wie Fangen, bei denen Kinder normalerweise "raus" sind, wenn sie gefangen wurden, leicht abwandeln. Zum Beispiel so, dass sich jemand, der gefangen wurde, fünf Sekunden lang stehen bleibt und laut den Namen deiner Lieblingsathletin, deines Lieblingsathleten oder deiner Lieblingsmannschaft ruft. Danach spielt er oder sie wieder ganz normal mit.
Um konkurrenzfähig zu sein, brauchen Mädchen auch die richtige Bekleidung – nicht nur für ihren Sport, sondern auch für ihren Körper. Wenn sich ein Mädchen unwohl fühlt oder plötzlich nicht mehr mitmacht, braucht sie vielleicht eine individuelle Ausrüstung, zum Beispiel einen gut sitzenden Sport-BH. Sprecht so sensibel wie möglich mit ihr, einem Elternteil oder einer Bezugsperson darüber, damit sie sicher und entspannt weiterspielen kann.
Erfolg im Sport vorprogrammiert
- Persönliche Ziele setzen
Wähle Aktivitäten, die es den Mädchen ermöglichen, ihre Fortschritte im Zeitverlauf zu messen. Bring sie im Wesentlichen dazu, sich selbst herauszufordern. Alles, was mit Wiederholung, Tempo, Höhe oder Distanz zu tun hat, kann leicht gemessen und protokolliert werden, sodass die Mädchen wissen, wann sie einen persönlichen Rekord aufgestellt haben. Und wenn das geschieht, solltet ihr es auf jeden Fall feiern!
- Dann geht es weiter
Setz bevorzugt auf Aktivitäten, die die Kinder ständig in Bewegung halten. Vermeide also Aktivitäten (oder modifiziere sie entsprechend), bei denen sie Schlange stehen, auf der Bank sitzen oder aus dem Spiel ausscheiden müssen. Finde bei Ausscheidungsspielen Möglichkeiten, wie die Spielerinnen schnell wieder ins Spiel kommen können, beispielsweise, indem sie von einer Mitspielerin "reaktiviert" werden.
- Als ganzes Team antreten
Baue während des Trainings Spiele ein, bei denen die Kinder als Team zusammenarbeiten müssen, um eine Herausforderung zu lösen. Lass sie beispielsweise einen Hindernislauf absolvieren, bei dem sie nicht mehr als eine Armlänge voneinander entfernt sein dürfen. So lernen sie spielerisch, sich auf eine gemeinsame Strategie zu einigen. Auch Staffelläufe eignen sich sehr gut – ebenso wie alle anderen Spiele, bei denen die Gruppe ein gemeinsames Ziel hat.
Erfahre, wie du das Selbstbewusstsein von Mädchen in deiner Community stärken kannst.