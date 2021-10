Die besten Übungen zum Innenschenkel-Toning

Ein häufiger Irrglaube beim Trainieren der Innenschenkel ist, dass sich Fett gezielt abbauen lässt. Es ist aber leider nicht möglich, Fett in einem bestimmten Bereich loszuwerden, egal wie viele Übungen du für diesen Bereich auch machst. Wenn straffere Oberschenkel dein Ziel sind, solltest du einen Mix aus Kombi- und Isolationsübungen in dein Workout aufnehmen, die auf den Muskelaufbau an der Innenseite der Oberschenkel abzielen.

Der Aufbau von Muskeln kurbelt nämlich den Stoffwechsel an und führt zu einer besseren Körperzusammensetzung. Mit Körperzusammensetzung ist das Verhältnis zwischen Muskel- und Fettanteil gemeint. Bei geringer Muskelmasse mag der Fettanteil in den Oberschenkeln rein optisch höher erscheinen. In Wirklichkeit hast du aber einfach nur zu wenig Muskeln.