Die besten Schwimm-Essentials von Nike

Schwimmen ist das perfekte Ganzkörpertraining und hervorragend für die kardiovaskuläre Fitness. Deine Herzfrequenz wird dabei ordentlich in die Höhe getrieben, ohne dass der Körper wie beim Laufen beansprucht wird. Das macht es auch zum idealen Crosstraining. Beim Schwimmen profitierst du von den Vorteilen eines aeroben Trainings mit hoher Intensität, während du gleichzeitig deinem Körper eine Pause gönnst.

Egal, ob du gerade erst schwimmen lernst, eine neue Routine beim Bahnenschwimmen beginnst oder deinen Trainingsplan hin und wieder mit Schwimmen ergänzt: Um im Wasser richtig zu glänzen, ist mehr als ein einfacher Badeanzug nötig. Hier stellen wir dir sechs Basics vor, die du beim Workout im Wasser unbedingt dabei haben solltest.