Power-Proteinpfannkuchen mit Kokosnuss

Dieses Superbooster-Frühstück ist perfekt für alle, die Muskeln aufbauen möchten. Die Pfannkuchen sind schnell gemacht und liefern Energie für viele Stunden. Und wir haben einige Vorschläge für dich, wie dieses Rezept noch einfacher wird.



Du brauchst einen Vorwand, um Pfannkuchen zu essen? Mit den richtigen Zutaten ist das nicht nötig, denn du kannst mit Recht behaupten: Diese Pancakes liefern dir die Energie, die du für ein schweißtreibendes Workout brauchst. Und sie stillen deinen Heißhunger nach dem Training. Das Rezept hat genau die richtige Balance aus Eiweiß und Kohlenhydraten, damit du lange trainieren kannst, ohne zwischendurch zu schwächeln oder zu unterzuckern. Und das Beste daran: Die Pfannkuchen sind schnell zubereitet – sie sind in 10 Minuten auf dem Tisch – und du kannst die Zutaten nach deinem Geschmack mischen.