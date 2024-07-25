Nike bringt mit dem Nike Jam seinen ersten Breaking-Schuh heraus

Nike veröffentlicht im Sommer 2024 seine allererste Breaking-Schuh- und Bekleidungskollektion. Die Kollektion, die in Zusammenarbeit mit dem bekannten Künstler Futura entworfen wurde, der für seine auffälligen Graffiti-Street-Designs bekannt ist, soll eine verbesserte Performance bieten und gleichzeitig dem B-Boy- und B-Girl-Style treu bleiben.

"Das Ergebnis ist ungalublich", sagt Futura. "Der Jam ist ein wunderschönes, brandneues Modell, das von Grund auf für das entwickelt wurde, was die Tänzer:innen selbst performen möchten und in dem sie sich wohlfühlen."

Sechs Jahre Forschung und Tests von und mit Breakdancer:innen aller Leistungsklassen flossen in die Entwicklung des Nike Jam ein. Mit dem daraus resultierenden Schuh können Breakdancer:innen auf allen Oberflächen optimal gleiten, egal ob in der Halle, auf Asphalt oder auf Beton. Der Schuh verfügt über eine Schaumstoff-Mittelsohle für schützende Dämpfung, während die Gummi-Cupsohle und das bodennahe Tragegefühl Breakdancer:innen dabei unterstützen, ihr Bestes zu geben.

Der Nike Jam wurde sowohl für den Sport als auch für den Alltag entwickelt und überzeugt durch Funktion und Style. Die drei Nike Jam Farbgebungen zeigen Elemente, die den Ursprüngen des Sports Tribut zollen. Plattenspieler und Mikrofone, mit denen DJs und MCs für Stimmung sorgen, inspirierte das Design der Farbgebung in Schwarz und Gum. Die Pappe, mit der sich Breakdancer:innen vor schwer einschätzbaren Oberflächen schützten, diente als Inspiration für die Farbgebung in Tan und Schwarz. Die Farbgebung in Schwarz und Weiß, die in Zusammenarbeit mit Futura entstand, basiert auf Futuras legendärem Break Train-Werk aus dem Jahr 1980.