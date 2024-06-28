Die neuen Superschuhe: Mit Air-Technologie zum sportlichen Erfolg

Der Maxfly 2 ist ein Leichtathletikschuh von Nike für Sprints zwischen 100 und 400 Metern (also eine Runde auf der Laufbahn). Wie der Maxfly 2 ist auch der Victory 2 ein innovativer Spike, der in Paris vorgestellt wird und für Strecken zwischen 800 und 1.500 Metern entwickelt wurde.

Die Air Zoom-Technologie wurde erstmals 2020 in Laufschuhen mit Spikes integriert. Die neuen Silhouetten zeichnen sich durch ein flacheres Profil und mehr Fokus auf Stabilisierung aus und bieten die gewohnte Nike Air-Energierückgabe. Sowohl der Maxfly 2 als auch der Victory 2 nutzen die Power einer Carbonfaserplatte mit der Dämpfung von Air Zoom. Noch bevor das Design fertiggestellt war, stellten fünf Nike Athlet:innen mit Prototypen des Victory 2 Weltrekorde auf.

"Mit der Einführung von Air Zoom im Maxfly und Victory hatten die Athlet:innen Spikes mit Dämpfung. Das inspirierte einige dazu, Strecken zu laufen, die sie vorher nicht gelaufen wären", erzählt Emily Farina, Principal Researcher im Nike Sport Research Lab.