Offizielle Neuerscheinung LeBron 20 – Informationen und Datum

Der LeBron 20 – entwickelt für die nächste Generation
Produktneuheiten
Der LeBron 20 ist ein moderner Schuh mit flachem Profil. Er zollt einerseits der historischen Karriere von James Tribut und wird andererseits den Performance-Anforderungen einer neuen Generation von Athlet:innen gerecht.
Wissenswertes
- Der LeBron 20 ist das bisher leichteste Modell der Signature-Sneaker und präsentiert sich als elegante, luxuriöse Low Top-Silhouette.
- Der Schuh feiert die 20-jährige Zusammenarbeit zwischen LeBron und Nike und LeBrons 20. Jahr in der NBA.
- Auch wenn der Schuh die legendäre Karriere von LeBron feiert, so sollen die technischen Eigenschaften des LeBron 20 der nächsten Generation von Spielern gerecht werden.
Vom King für die nächste Generation
Der LeBron 20 ist der erste Performance-Schuh der Signature-Sneaker von LeBron und präsentiert sich als Low Top-Silhouette. Auf den ersten Blick erinnern die markanten Designelemente an den seitlichen Guardrails des Schuhs an besondere Momente in der Karriere von LeBron. Auch wenn der LeBron 20 vergangene Erfolge feiert, so wurde er laut LeBron speziell für die nächste Generation entwickelt.
Die Hauptmerkmale des Schuhs sind das flache Profil, Zoom Air im Vorfuß und der Ferse sowie ein Mittelfußschaft mit Carbonfaser. Zur Dämpfung unter dem Fuß ist der Vorfuß mit einer speziellen Air Zoom Turbo-Einheit ausgestattet. Die Ferse verfügt über eine größere Zoom Air-Einheit mit einer Dicke von 13 mm für besseren Aufprallschutz. Die mit einem synthetischen Material umwickelten Guardrails an den Seiten geben dem Fuß Halt über dem Fußbett. Ein multidirektionales Muster an der Außensohle sorgt für eine sichere Traktion. Die traditionellen Details überall am Schuh sind eine Hommage an die Vergangenheit, sollten allerdings nicht in die Irre führen: Das Performance-Design des LeBron 20 wurde speziell für die nächsten 20 Jahre entwickelt.
Wir feiern 20 Jahre
"Für uns steht die Zahl 20 auch dafür, LeBron für weitere 20 Jahre zu feiern", so Jason Petrie, Senior Footwear Designer für Men’s Basketball und Lead-Designer der LeBron-Linie seit dem Zoom LeBron VII. "Auf dem gestickten Tag innen an der Zunge steht, dass der Schuh nach den genauen Anforderungen der nächsten Generation entworfen und entwickelt wurde. Und wir haben diesen Satz beim Design des Schuhs ernst genommen. Wir haben dabei an Spieler wie die Söhne von LeBron, Bronny and Bryce, gedacht. Wir wollten uns in sie hineinversetzen und erfahren, worauf junge Spieler achten."
Petrie sagt, dass er sich bei der Herstellung an den Designprozess des Soldier 10 erinnert fühlte: flaches Profil, enge Passform auf dem Court, gebaut, um sich der Kraft dieses Spiels zu widersetzen. Auch wenn dieser spezielle Style überwiegend auf LeBrons Liebe zum Air basiert, vertraute er darauf, dass das Nike Basketball-Team einen leichten Low Top-Sneaker mit Zoom Air entwickeln würde – der bisher leichteste LeBron Signature-Sneaker –, der gleichzeitig seinem Spielstil gerecht wird.
Natürlich feiert der Schuh optisch viele Momente in der Karriere von LeBron. Aber die Tribute an die Karriere von LeBron sind nicht nur visueller Art. Einige der beliebtesten Merkmale der Signature-Kollektion von LeBron wurden in die Technologie des Schuhs integriert.
Beispielsweise umfasst das Kragenfutter eine Nike Technologie namens Nike Sphere, die ursprünglich in der Air Zoom Generation verwendet wurde. Das speziell entwickelte Kragenfutter ist weich und atmungsaktiv. Denn es war LeBron ein Anliegen, dass die Zoom Generation der bequemste Schuh werden sollte. Ein Mittelfußschaft mit Carbonfaser, der für Energierückgabe sorgt und dank der Steifigkeit explosive Bewegungen unterstützt, wurde zum ersten Mal in der Signature-Linie seit dem Zoom LeBron 5 integriert. Das Dunkman-Logo ist seit dem LeBron 16 erstmalig wieder an der Außensohle zu sehen.
Die Time Machine-Farbgebung des LeBron 20 ist seit dem 29. September in Kinder- und Erwachsenengrößen erhältlich. Weitere Farbgebungen werden bis Ende 2022 hinzukommen.
FAQ zum LeBron 20
Seit wann ist der LeBron 20 erhältlich?
Der LeBron 20 ist in einigen Farbgebungen seit dem 29. September 2022 erhältlich. Weitere Farbgebungen werden bis Ende 2022 hinzukommen.
Wie viel kostet der LeBron 20?
Der LeBron 20 ist in Erwachsenengrößen umgerechnet ab etwa 200 Euro erhältlich. Die Preise variieren mit den neuen Farbgebungen und Styles. Neuheiten in der Nike LeBron James-Produktlinie anzeigen.