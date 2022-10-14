Eines Tages, bei einem Netball-Match in ihrer Gemeinde, hatte Ellen eine großartige Idee. "Ich könnte anderen Mädchen helfen, beim Sport dasselbe zu lernen wie ich!



Ellen kannte viele Mädchen, die Angst davor hatten, Sport zu machen. Sie fürchteten, nicht gut genug zu sein. Ellen war überzeugt, dass sie Mädchen helfen könnte, durch Sport Selbstvertrauen zu finden und beschloss, Netballtrainerin in ihrer Gemeinde zu werden.



Während der Spiele feuerte Ellen ihre Mädchen von der Seitenlinie her an.



"Klasse gefangen! Super Pass!", rief sie, während ihre Sportlerinnen den Netballregeln folgend über den Platz rannten, den Ball im Stehen fingen und immer darauf aus waren, den nächsten Punkt zu erzielen.