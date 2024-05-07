Offizielle Tipps zu den Größen für den Nike Dunk

Sneaker-Trends können kurzlebig sein und Styles können schnell viral gehen, aber eins ist in der Sneakerszene ganz klar: Jede:r liebt den Nike Dunk. Seine Vielseitigkeit, seine klassische Silhouette und seine reiche Geschichte haben ihn zum Liebling von Sneakerheads und Modefans gemacht. Von seinen Ursprüngen als Basketballschuh bis zu seiner neuen Fanbase beim Skateboarding: Der Dunk ist seit Jahrzehnten eine Streetwear-Ikone.

Heute machen die Silhouette und die ausgewogenen Farben den Dunk zu einem zeitlosen, unverzichtbaren Teil für jedes Outfit. Bevor du dich für deinen nächsten Colorway entscheidest, findest du hier die Größenempfehlungen für den Dunk.