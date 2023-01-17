Air Jordan Kollektion
Air Jordan 7
Erscheinungsjahr (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WHITE/ NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Originalpreis (125 $)
Stylecode (130014-100)
Air Jordan 7
Erscheinungsjahr (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WHITE/ NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Originalpreis (125 $)
Stylecode (130014-100)
International erfolgreich
Im Air Jordan 7 stieg Michael Jordan zum internationalen Star auf. Mit dieser unverkennbaren Silhouette erspielte er sich und seinem Team den zweiten NBA-Meisterschaftstitel hintereinander und wurde MVP der Finals sowie Saison-MVP und Goldmedaillengewinner mit der legendären USA-Mannschaft bei den Spielen in Barcelona im Jahr 1992.
Aus den Archiven
Ein Vermächtnis für die Zukunft
Als Michael Jordans auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand, schlug die Marke Jordan mit dem Air Jordan 7 eine neue Richtung ein. Ihm fehlten zwei bisher unverzichtbare Designelemente: das sichtbare Nike Branding und das sichtbare Air-Element. Diese Version des Air Jordan ebnete den Weg für eine Legende – losgelöst von Nike Basketball.