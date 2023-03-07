Air Jordan-Kollektion
Air Jordan 9
Erscheinungsjahr (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WEISS/SCHWARZ – TRUE RED)
Originalpreis (125 $)
Stylecode (130182-100)
Air Jordan 9
Erscheinungsjahr (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WEISS/SCHWARZ – TRUE RED)
Originalpreis (125 $)
Stylecode (130182-100)
Das Spiel geht weiter
Nachdem er dreimal in Folge die NBA-Meisterschaft gewonnen hatte, wechselte Michael Jordan vom Basketball zum Baseball – was aber nichts am Release des Air Jordan 9 änderte. Während MJ in den unteren Ligen spielte, festigte die Air Jordan-Reihe immer mehr ihren Platz in der Kultur. Und obwohl die Nummer 23 dieses Modell nie getragen hat, wurde der Schuh zu einem legendären Klassiker.
Aus den Archiven
Für Basketball und Baseball
Mit seinem minimalistischen Obermaterial und dem Ein-Zug-Schnürsystem feierte der Air Jordan 9 sein Debüt als leichtester und reaktionsfreudigster Air Jordan aller Zeiten. Inspiriert von Michael Jordans Status als internationale Ikone wurden die vier originalen Colorways auf der Sohle mit mehrsprachigen Details versehen, darunter Schlagwörter wie Independence, Freedom, Athletic und Force. Dieses neu interpretierte Modell der Jordan Reihe war auch eine Hommage an Michael Jordans neue Karriere als Baseballspieler: Die exklusiven Spielermodelle des Air Jordan 9 gab es sowohl für den Basketballcourt als auch mit Stollen für das Baseball-Spielfeld.