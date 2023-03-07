Der AJ 10 wurde ursprünglich als Hommage an Michael Jordan entworfen und verfügte über eine durchgehende Air-Dämpfung in der Mittelsohle sowie Flexkerben an der Außensohle für Traktion. Wie bei seinen Vorgängermodellen zeigte sich auch die Innovation des AJ 10 in einer überragenden Performance auf dem Court. In Michael Jordans erstem Spiel zurück in New York City am 28. März 1995, das als "Double-Nickel"-Spiel in die Basketballgeschichte einging, erzielte er 55 Punkte.