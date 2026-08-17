Vatertagsgeschenke

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Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Herren)
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Schuh (Herren)
€ 119,99
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Rucksack (26 l)
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Rucksack (26 l)
€ 94,99
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
€ 37,99
Nike Form
Nike Form Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
Bestseller
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Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
€ 42,99
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Max Plus
Herrenschuh
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Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness-T-Shirt für Herren
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Fitness-T-Shirt für Herren
€ 32,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
€ 32,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)
€ 24,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
€ 37,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-BH für Mädchen
Bestseller
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Sport-BH für Mädchen
€ 27,99
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Kurzarm-T-Shirt für Herren
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Kurzarm-T-Shirt für Herren
30 % Rabatt
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Air Max Plus
Schuh (ältere Kinder)
€ 144,99
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren
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€ 79,99
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (jüngere Kinder)
Bestseller
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Schuh (jüngere Kinder)
€ 104,99
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts aus Dri-FIT-Gewebe für Herren
Recyclingmaterialien
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Diamond Shorts aus Dri-FIT-Gewebe für Herren
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts (Herren)
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Shorts (Herren)
30 % Rabatt
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Tennis-Crew-Socken (2 Paar)
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€ 19,99
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
€ 37,99
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose (Herren)
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30 % Rabatt
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Jogger (Herren)
Bestseller
Nike Tech
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€ 99,99
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Herren-Golfhandschuh (Rechts regulär)
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€ 29,99
Nike Stride
Nike Stride Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Bestseller
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€ 47,99
Nike Club
Nike Club French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
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€ 44,99
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tragetasche (22 l)
Recyclingmaterialien
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Tragetasche (22 l)
€ 29,99
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT-Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-T-Shirt
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Herren-T-Shirt
€ 24,99
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Schuh für ältere Kinder
Bestseller
Jordan Spizike Low
Schuh für ältere Kinder
€ 124,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-Strick-Shorts
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Herren-Strick-Shorts
€ 39,99
Nike Intensity
Nike Intensity Herren-Trainingsgürtel
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Herren-Trainingsgürtel
30 % Rabatt
Nike Apex
Nike Apex Dri-FIT Bucket Hat
Nike Apex
Dri-FIT Bucket Hat
€ 37,99
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Shorts mit diamantförmigen Akzenten (für Herren)
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Shorts mit diamantförmigen Akzenten (für Herren)
30 % Rabatt
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Schuh (Herren)
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€ 159,99
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Trainings-Knöchelsocken (3 Paar)
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Trainings-Knöchelsocken (3 Paar)
€ 15,99
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Dri-FIT-Tanktop für Herren
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Vielseitiges Dri-FIT-Tanktop für Herren
€ 47,99
Nike Pro
Nike Pro Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
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Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
€ 37,99
Nike Apex
Nike Apex Swoosh-Bucket-Cap
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Nike Apex
Swoosh-Bucket-Cap
€ 29,99
Nike Stride
Nike Stride Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
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Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
€ 119,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
€ 37,99
Nike
Nike Wendbare Yogamatte (4 mm)
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€ 49,99
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (4 l)
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Nike Heritage
Crossbody-Tasche (4 l)
€ 27,99
Nike Premium
Nike Premium Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
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Crossbody-Tasche (4 l)
€ 32,99
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
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Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
€ 69,99
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Karten-Portemonnaie
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€ 29,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufhose aus Webmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Laufhose aus Webmaterial (Herren)
€ 89,99
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
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Nike Tech
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€ 119,99
Nike Apex
Nike Apex Futura Bucket Hat im Washed-Look
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€ 32,99
Nike Vapor Elite
Nike Vapor Elite Fitnesshandschuhe (Herren)
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€ 29,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Rundhalsshirt (Herren)
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€ 94,99
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT-Hoodie (Herren)
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30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-T-Shirt
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€ 24,99
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Schuh für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-Strick-Shorts
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Nike Intensity
Nike Intensity Herren-Trainingsgürtel
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30 % Rabatt
Nike Apex
Nike Apex Dri-FIT Bucket Hat
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€ 37,99
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Shorts mit diamantförmigen Akzenten (für Herren)
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30 % Rabatt
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Schuh (Herren)
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€ 159,99
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Trainings-Knöchelsocken (3 Paar)
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Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Dri-FIT-Tanktop für Herren
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Nike Pro
Nike Pro Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
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Nike Apex
Nike Apex Swoosh-Bucket-Cap
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€ 29,99
Nike Stride
Nike Stride Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
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€ 119,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
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Nike
Nike Wendbare Yogamatte (4 mm)
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€ 49,99
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (4 l)
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Nike Heritage
Crossbody-Tasche (4 l)
€ 27,99
Nike Premium
Nike Premium Crossbody-Tasche (4 l)
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Nike Premium
Crossbody-Tasche (4 l)
€ 32,99
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
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Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
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Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Karten-Portemonnaie
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Karten-Portemonnaie
€ 29,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufhose aus Webmaterial (Herren)
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Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
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Nike Apex
Nike Apex Futura Bucket Hat im Washed-Look
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Nike Vapor Elite
Nike Vapor Elite Fitnesshandschuhe (Herren)
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Rundhalsshirt (Herren)
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Dri-FIT Rundhalsshirt (Herren)
€ 94,99

Dein Vatertagsgeschenk: Schenke Performance

Zeige deine Liebe mit einem Vatertagsgeschenk von Nike. Egal, ob dein Papa ein ambitionierter Sportler ist oder sich einfach nur gerne bewegt: Bei uns findest du das passende Geschenk zum Vatertag. Entdecke schweißableitende Trainingsshirts und Tanktops für Väter, die gerne ins Fitnessstudio gehen. Für unterwegs haben wir Jacken, die ihn warm halten, und passende Taschen, in denen er seine Sachen sicher verstauen kann. Nach dem Training kann er in weichen Shorts und Jogginghosen entspannen.


Finde unter unseren Vatertags-Geschenkideen auffällige Designs oder schlichte Modelle, wenn dein Vater es lieber dezent mag. Für kühle Tage wählst du einen kuscheligen Hoodie, damit er nicht friert. Unsere High-Performance-Modelle kombinieren Funktionalität mit Streetwear-Flair, damit dein Vater sowohl bei einer fordernden Trainingseinheit als auch beim Entspannen gut aussieht und sich wohlfühlt.


Innovative Geschenke für Papa


In unserer Auswahl an Sportschuhen, Sportbekleidung und Accessoires findest du tolle Geschenke zum Vatertag. Dank leistungsstarker Materialien und bequemer Passformen kann er sich uneingeschränkt auf das konzentrieren, was ihm Spaß macht. Suchst du nach Kleidung, die freundlich zur Umwelt ist und die du guten Gewissens verschenken kannst? Dann achte auf das Etikett „Nachhaltige Materialien“, das Modelle aus innovativen, recycelten Textilien kennzeichnet.


Für welche Sportart auch immer sich dein Dad begeistert, bei uns findest du das passende Outfit dazu, in dem er bequem durch den Tag kommt. Und wenn du dir nicht sicher bist, worüber er sich freuen würde, dann entscheide dich für einen Nike-Geschenkgutschein, damit er sich seine Favoriten selbst aussuchen kann.